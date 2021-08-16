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В Одеському порту в контейнері з бананами виявили майже 60 кг кокаїну

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Одеська область, Понеділок 16 серпня 2021 13:28
В Одеському порту в контейнері з бананами виявили майже 60 кг кокаїну Фото: наркотики виявили в контейнері з бананами (МВС України)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали другу партію наркотиків, яку повинні були отримати члени злочинної організації "Ндрангета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили другу партію наркотиків, яку повинні були отримати затримані учасники всесвітньо злочинної організації "Ндрангета".

У МВС нагадали, що 9 серпня правоохоронці затримали трьох організаторів наркотрафіку. Зловмисники намагалися вивезти партію наркотиків з порту "Південний". Відзначається, що наркотики прибули в контейнері з бананами з Еквадору, які потім планували переправити в країни Європейського Союзу.

Правоохоронці встановлюють коло всіх причетних до каналу контрабанди наркотиків осіб.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали зловмисників, які ввозили в Україну наркотики під виглядом лікарських засобів та косметичної продукції.

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