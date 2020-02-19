В Одесском морском порту и офисе АМПУ проводятся обыски

В среду, 19 февраля, Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины проводит обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководство ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Одесский морской торговый порт" может быть причастным к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государству ежегодно были нанесены убытки в особо крупных размерах.

По версии следствия, на протяжении пяти лет должностные лица государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные, праздничные дни и ночью.

"Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток", - говорится в сообщении.

Так, фирмы-арендаторы предоставляли услуги по буксировке, которые ранее предоставляли госпредприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

Напомним, в марте прошлого года НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска через приобретение АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

Кроме того, в конце ноября 2019 года СБУ провела обыски в Одесском морском порту в связи с заключением контракта, который нанес ущерб государству на свыше 54 млн гривен.