В Одеському медуніверситеті призначено в.о. ректора

В.о. ректора медуніверситету в Одесі став Костянтин Аймедов, завідувач кафедри психології

В Одеському національному медичному університеті (ОНМедУ) призначено виконуючого обов'язки ректора. Ним став Костянтин Аймедов, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що у п’ятницю, 20 липня, Аймедов приступив до роботи. У відділі канцелярії Одеського медуніверситету 20 липня було зареєстровано відповідний наказ.

"Згідно з наказом МОЗ України, завідувач кафедри психології ОНМедУ Костянтин Аймедов виконуватиме обов'язки ректора до призначення нового ректора у встановленому законодавством порядку", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, контракт з колишнім ректором ОНМедУ Валерієм Запорожаном МОЗ України достроково розірвало 17 липня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна 18 липня 2018 року, ректора Одеського медуніверситету Валерія Запорожана було звільнено через порушення трудового договору. Зокрема, через недопуск комісії міністерства до здійснення перевірки.