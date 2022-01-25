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В Одесском горсовете произошла драка с участием нардепа Дмитрука. Открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна

На заседании земельной комиссии Одесского горсовета произошла драка с участием народного депутата Украины Артема Дмитрука. Правоохранители открыли дело.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Сведения безотлагательно внесены в ЕРДР и мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это совершил", - написала Венедиктова.

Местное издание "Думская" пишет, что нардеп пытался попасть на заседание, на котором ключевым вопросом был отвод шести гектаров земли на Гагаринском плато под санаторием "Аркадия", принадлежащим Госпогранслужбе.

В полиции Одессы сообщили, что в результате конфликта пострадали трое охранников. Сейчас на месте работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и участников конфликта и проводят первоочередные следственные действия.

Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте происшествия.

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Одесса