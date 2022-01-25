В Одеській міськраді сталась бійка за участю нардепа Дмитрука. Відкрито справу

"Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов’язково розберемося: хто, коли і за яких обставин все це вчинив", - написала Венедіктова.

Місцеве видання "Думська" пише, що нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.

У поліції Одеси повідомили, що в результаті конфлікту постраждало троє охоронців. Зараз на місці працюють поліцейські, які опитують свідків та учасників конфлікту та проводять першочергові слідчі дії.

Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Правоохонці продовжують забезпечувати правопорядок на місці події.