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В Одесском горсовете прекратила существование фракция ОПЗЖ

Новина українською →
Одесса, Среда 30 марта 2022 13:27
В Одесском горсовете прекратила существование фракция ОПЗЖ Фото: Одесский партактив ОПЗЖ (instagram.com/opzzh_odessa)
Автор: Антон Федорцив

Все депутаты Одесского городского совета, избранные по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", покинули ряды фракции и создали две новые группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Одесса. Официально в Telegram.

Фракция ОПЗЖ в Одесском горсовете прекратила свое существование. Это произошло после выхода из ее рядов 10 депутатов.

Виталий Саутенков, Роман Сеник, Виктор Баранский, Игорь Батраков, Иван Демченко, Александр Эдельман, Алексей Еремица, Владимир Корниенко, Сергей Узунов и Дина Яценко создали депутатскую группу "За жизнь и мир". Ранее остальные 5 избранников от ОПЗЖ создали группу "Украинская мечта".

На местных выборах в ноябре 2020 года "Оппозиционная платформа – За Жизнь" набрала 23,66% голосов во время кампании в Одесский городской совет. Выдвиженец партии Николай Скорик проиграл второй тур выборов мэра Геннадию Труханову.

Напомним, что в Одесской области российские оккупанты продолжают проводить аэроразведку.

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