В Одеській міськраді припинила існування фракція ОПЗЖ

Усі депутати Одеської міської ради, обрані за списком "Опозиційної платформи – За життя", покинули лави фракції та утворили дві нові групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Одеса. Офіційно в Telegram.

Фракція ОПЗЖ в Одеській міськраді припинила існування. Це сталося після виходу з її лав 10-ти депутатів.

Віталій Саутенков, Роман Сеник, Віктор Баранський, Ігор Батраков, Іван Демченко, Олександр Едельман, Олексій Єремиця, Володимир Корнієнко, Сергій Узунов та Діна Яценко створили депутатську групу "За життя і мир". Раніше інші 5 обранців від ОПЗЖ створили групу "Українська мрія".

На місцевих виборах у листопаді 2020 року "Опозиційна платформа – За Життя" набрала 23,66% голосів під час кампанії до Одеської міської ради. Висуванець партії Микола Скорик програв другий тур виборів міського голови Геннадію Труханову.