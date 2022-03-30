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В Одеській міськраді припинила існування фракція ОПЗЖ

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Одеса, Середа 30 березня 2022 13:27
В Одеській міськраді припинила існування фракція ОПЗЖ Фото: Одеський партактив ОПЗЖ (instagram.com/opzzh_odessa)
Автор: Антон Федорців

Усі депутати Одеської міської ради, обрані за списком "Опозиційної платформи – За життя", покинули лави фракції та утворили дві нові групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Одеса. Офіційно в Telegram.

Фракція ОПЗЖ в Одеській міськраді припинила існування. Це сталося після виходу з її лав 10-ти депутатів.

Віталій Саутенков, Роман Сеник, Віктор Баранський, Ігор Батраков, Іван Демченко, Олександр Едельман, Олексій Єремиця, Володимир Корнієнко, Сергій Узунов та Діна Яценко створили депутатську групу "За життя і мир". Раніше інші 5 обранців від ОПЗЖ створили групу "Українська мрія".

На місцевих виборах у листопаді 2020 року "Опозиційна платформа – За Життя" набрала 23,66% голосів під час кампанії до Одеської міської ради. Висуванець партії Микола Скорик програв другий тур виборів міського голови Геннадію Труханову.

Нагадаємо, що на Одещині російські окупанти продовжують проводити аеророзвідку.

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