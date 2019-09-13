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ВСП отстранил одесского судью Шепитко от должности

Новости » Общество    13.09.2019 - 16:01
ВСП отстранил одесского судью Шепитко от должности
Фото: Иван Шепитко (УНИАН)

Он отстранен от правосудия до рассмотрения вопроса его увольнения

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) временно отстранила от должности судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко, который подозревается во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Как сообщается, Шепитко отстранен от правосудия до рассмотрения вопроса его увольнения на пленарном заседании совета.

Также отмечается, что судья был отстранен, так как палата ВСП решила внести представление об увольнении его с должности за дисциплинарное правонарушение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры о временном отстранении судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко и судьи Окружного административного суда города Киева Игоря Погрибниченко.

14 августа Генеральная прокуратура Украины попросила Высший совет правосудия временно отстранить судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко от совершения правосудия, а также судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко. Как сообщается, причиной является привлечение судей к уголовной ответственности.

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Новости Украины отстранениеВысший совет правосудияСуд
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