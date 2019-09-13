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ВСП усунув одеського суддю Шепітко від посади

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 16:01
ВСП усунув одеського суддю Шепітко від посади
Фото: Іван Шепітко (УНІАН)

Він відсторонений від правосуддя до розгляду питання його звільнення

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВСП) тимчасово відсторонила від посади суддю Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітко, який підозрюється у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВСП.

Як повідомляється, Шепітко відсторонений від правосуддя до розгляду питання про його звільнення на пленарному засіданні ради.

Також зазначається, що суддя був відсторонений, так як палата ВСП вирішила внести подання про звільнення його з посади за дисциплінарні правопорушення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня Вища рада правосуддя відмовив у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури про тимчасове відсторонення судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітко і судді Окружного адміністративного суду міста Києва Погрібніченка Ігоря.

14 серпня Генеральна прокуратура України попросила Вища рада правосуддя тимчасово відсторонити суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Погрібніченка Ігоря від здійснення правосуддя, а також суддю Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітко. Як повідомляється, причиною є залучення суддів до кримінальної відповідальності.

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