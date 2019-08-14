ГПУ просит отстранить Вовка и других судей ОАСК

Фото: ГПУ (РБК-Украина)

Причиной является привлечение к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит Высший совет правосудия временно отстранить судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко от совершения правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

Кроме того, ГПУ просит отстранить судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко от совершения правосудия.

Как сообщается, причиной является привлечение к уголовной ответственности.

Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа в 10:00.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти, в том числе ВККС.

В ведомстве подчеркивали, что руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.

Кроме того, в середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.