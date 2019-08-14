ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ просит отстранить Вовка и других судей ОАСК

Новости » Политика    14.08.2019 - 18:23
ГПУ просит отстранить Вовка и других судей ОАСК
Фото: ГПУ (РБК-Украина)

Причиной является привлечение к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит Высший совет правосудия временно отстранить судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко от совершения правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

Кроме того, ГПУ просит отстранить судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко от совершения правосудия.

Как сообщается, причиной является привлечение к уголовной ответственности.

Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа в 10:00.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти, в том числе ВККС.

В ведомстве подчеркивали, что руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.

Кроме того, в середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Суд восстановил Голомшу в должности первого замгенпрокурора В ГПУ одобрили подозрения Гонтаревой и Филатову
Новости Украины ГПУОкружной административный суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь