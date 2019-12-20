Одесский телеканал заявил об обысках

Одесский телеканал "Думская ТВ" заявил об обысках со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СМИ.

Как сообщается, обыск проходит в помещении телеканала на улице Канатной.

"Обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск может быть связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Напомним, в начале декабря НАБУ проводило обыски в мэрии Одессы. Тогда следственные действия проходили в департаментах финансов и коммунальной собственности. В рамках какого уголовного производства проводились обыски не уточнялось.

Также в декабре обыски проходили в аэропорту Одессы. Следствие считает, что подрядчики незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн. В ходе обысков были изъяты оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.