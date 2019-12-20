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Одесский телеканал заявил об обысках

Новости » Общество     20.12.2019 - 11:43
Одесский телеканал заявил об обысках
Иллюстративное фото (dumskaya.net)

Журналисты заявляют, что обыски проводят сотрудники НАБУ

Одесский телеканал "Думская ТВ" заявил об обысках со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СМИ.

Как сообщается, обыск проходит в помещении телеканала на улице Канатной.

"Обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск может быть связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Опубліковано Думская ТВ Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Напомним, в начале декабря НАБУ проводило обыски в мэрии Одессы. Тогда следственные действия проходили в департаментах финансов и коммунальной собственности. В рамках какого уголовного производства проводились обыски не уточнялось.

Также в декабре обыски проходили в аэропорту Одессы. Следствие считает, что подрядчики незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн. В ходе обысков были изъяты оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.

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