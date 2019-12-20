Одеський телеканал заявив про обшуки

Ілюстративне фото (dumskaya.net)

Журналісти заявляють, що обшуки проводять співробітники НАБУ

Одеський телеканал "Думська ТБ" заявив про обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЗМІ.

Як повідомляється, обшук проходить в приміщенні телеканалу на вулиці Канатній.

"Обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця. Правоохоронці вилучають комп'ютери і сервери каналу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обшук може бути пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку.

Опубліковано Думская ТВ Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Нагадаємо, на початку грудня НАБУ проводило обшуки в мерії Одеси. Тоді слідчі дії проходили в департаментах фінансів і комунальної власності. В рамках якого кримінального провадження проводилися обшуки не уточнювалося.

Також в грудні обшуки проходили в аеропорту Одеси. Слідство вважає, що підрядники незаконно заволоділи грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн. В ході обшуків були вилучені оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів про проведені господарсько-фінансові операції.