Одесский припортовый завод возобновил работу после длительного простоя

Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, который длился больше года. Об этом сообщил в Facebook заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

Производство ОПЗ восстанавливает на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", что позволит заводу получать по 60 млн кубометров газа в месяц.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепок, можно сказать, что мы на финишной прямой", - сообщил Щуриков.

Отметим, что ОПЗ не работал с апреля 2018 года из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией "Всеукраинская энерго компания". На других условиях ОПЗ запустить не могут из-за накопившейся миллиардной задолженности за газ перед "Нафтогазом" и компанией олигарха Дмитрия Фирташа.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ОПЗ попытается запустить производство. За счет нового давальческого контракта завод смог начать предпусковые работы, а первая партия сырья должна была зайти на предприятие. Впрочем, по словам одного из осведомленных источников, была высокая вероятность, что из-за технических проблем завод не удавалось запустить.

Отметим, Одесский припортовый завод включен в перечень объектов большой приватизации в 2019 году.