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В одесский порт зашли два корабля НАТО

Автор: РБК-Украина

В пятницу утром, 18 июня, в одесский порт зашли два корабля НАТО. А именно, британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат Военно-морских сил Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Об этом сообщает "Думская".

Оба судна входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

По данным издания, Defender в Черном море первый раз. Он вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. А Eversten заходил в Черное море в 2019 году. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года.

Напомним, в ночь на 17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE.

Кроме того, несколькими днями ранее в Черное море зашли военные корабли Великобритании и Нидерландов.

А еще раньше в Черное море прибыл американский ракетный эсминец.

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НАТОкорабльЧерное мореОдесса