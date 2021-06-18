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В Одеський порт зайшли два кораблі НАТО

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю вранці, 18 червня, в Одеський порт зайшли два кораблі НАТО. А саме, британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат Військово-Морських сил Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Про це повідомляє " Думська".

Обидва судна входять в ескорт нового британського авіаносця Queen Elizabeth, який нещодавно вийшов у кругосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу Defender і Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

За даними видання, Defender в Чорному морі перший раз. Він увійшов до складу Королівського флоту в березні 2013 року. А Eversten заходив в Чорне море в 2019 році. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня у Чорне море увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-Морських сил Франції ALIZE.

Крім того, кількома днями раніше у Чорне море зайшли військові кораблі Великої Британії та Нідерландів.

А ще раніше у Чорне море прибув американський ракетний есмінець.

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НАТОкорабльЧорне мореОдеса