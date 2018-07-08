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В Одесский порт прибыл ракетный эсминец США

НовостиПолитика    08.07.2018 - 12:12
Фото: ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 ​USS Porter (blackseanews.net)
Фото: ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 ​USS Porter (blackseanews.net)

​USS Porter прибыл для участия в украино-американских международных учениях "Си Бриз 2018"

К причалу Одесского морского вокзала сегодня утром, 8 июля, прибыл ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 ​USS Porter класса Arleigh Burke. Об этом сообщает "BSNews".

Как отмечается, водоизмещение эсминца составляет 6783 длинных тонны, длина - 153,92 метров. Экипаж составляет 337 человек, в том числе, 23 офицера.

Также сообщается, что эсминец способен нести ракеты Tomahawk, кроме этого имеет ракетное, артиллерийское, минно-торпедное вооружение.

 

Фото: ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 ​USS Porter

Отметим, ранее сообщалось, что 7 июля в черное море вошло флагманское судно USS Mount Whitney Военно-морских сил США для участия в украинско-американских  учениях Sea Breeze-2018.

Кроме того, сообщалось, что также в акваторию Черного моря 6 июля зашел эсминец американского флота USS Porter. В последний раз совместные учения США и Украины Sea Breeze прошли в 2017 году.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, эсминец, Одесса, порт, учения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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