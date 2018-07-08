В Одесский порт прибыл ракетный эсминец США

USS Porter прибыл для участия в украино-американских международных учениях "Си Бриз 2018"
К причалу Одесского морского вокзала сегодня утром, 8 июля, прибыл ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 USS Porter класса Arleigh Burke. Об этом сообщает "BSNews".
Как отмечается, водоизмещение эсминца составляет 6783 длинных тонны, длина - 153,92 метров. Экипаж составляет 337 человек, в том числе, 23 офицера.
Также сообщается, что эсминец способен нести ракеты Tomahawk, кроме этого имеет ракетное, артиллерийское, минно-торпедное вооружение.
Фото: ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 USS Porter
Отметим, ранее сообщалось, что 7 июля в черное море вошло флагманское судно USS Mount Whitney Военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.
Кроме того, сообщалось, что также в акваторию Черного моря 6 июля зашел эсминец американского флота USS Porter. В последний раз совместные учения США и Украины Sea Breeze прошли в 2017 году.