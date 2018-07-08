В акваторию Черного моря вошло судно ВМФ США для участия в Sea Breeze

Прошлый раз совместные учения США и Украины прошли в 2017 году

В Черное море 7 июля вошло флагманское судно USS Mount Whitney Военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2018. Об этом информирует пресс-центр командования Шестого флота ВМС США.

"USS Mount Whitney рад вернуться в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", - заявил капитан судна Роберт Агилар.

Отмечается, что также в акваторию Черного моря 6 июля зашел эсминец американского флота USS Porter. В последний раз совместные учения США и Украины Sea Breeze прошли в 2017 году.

Напомним, в Таиланде число погибших при крушении лодки превысило 40 человек.