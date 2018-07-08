В Одеський порт прибув ракетний есмінець США

USS Porter прибув для участі в українсько-американських міжнародних навчаннях "Сі Бриз 2018"
До причалу Одеського морського вокзалу сьогодні вранці, 8 липня, прибув ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter класу Arleigh Burke. Про це повідомляє "BSNews".
Як наголошується, водотоннажність есмінця становить 6783 довгих тонни, довжина - 153,92 метрів. Екіпаж складає 337 осіб, в тому числі, 23 офіцера.
Також повідомляється, що есмінець здатний нести ракети Tomahawk, крім цього має ракетне, артилерійське, мінно-торпедное озброєння.
Фото: ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter
Зазначимо, раніше повідомлялося, що 7 липня в чорне море увійшло флагманське судно USS Mount Whitney Військово-морських сил США для участі в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2018.
Крім того, повідомлялося, що також в акваторію Чорного моря 6 липня зайшов есмінець американського флоту USS Porter. Востаннє спільні навчання США і України Sea Breeze пройшли в 2017 році.