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В Одеський порт прибув ракетний есмінець США

НовиниПолітика    08.07.2018 - 12:12
Фото: ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter (blackseanews.net)
Фото: ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter (blackseanews.net)

USS Porter прибув для участі в українсько-американських міжнародних навчаннях "Сі Бриз 2018"

До причалу Одеського морського вокзалу сьогодні вранці, 8 липня, прибув ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter класу Arleigh Burke. Про це повідомляє "BSNews".

Як наголошується, водотоннажність есмінця становить 6783 довгих тонни, довжина - 153,92 метрів. Екіпаж складає 337 осіб, в тому числі, 23 офіцера.

Також повідомляється, що есмінець здатний нести ракети Tomahawk, крім цього має ракетне, артилерійське, мінно-торпедное озброєння.

 

Фото: ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter

Зазначимо, раніше повідомлялося, що 7 липня в чорне море увійшло флагманське судно USS Mount Whitney Військово-морських сил США для участі в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2018.

Крім того, повідомлялося, що також в акваторію Чорного моря 6 липня зайшов есмінець американського флоту USS Porter. Востаннє спільні навчання США і України Sea Breeze пройшли в 2017 році.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, эсминец, Одеса, порт, учения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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