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Одесский облсовет принял решение о досрочном сложении полномочий депутата Марии Гайдар

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:15
Фото: Мария Гайдар (facebook.com/gaidarmari)
Фото: Мария Гайдар (facebook.com/gaidarmari)

Решение поддержали 54 депутата

Сессия Одесского областного совета сегодня. 12 июня, приняла решение о досрочном сложении депутатских полномочий депутата Марии Гайдар из фракции "Блок Порошенко". Об этом сообщает "Таймер".

Решение поддержали 54 депутата.

"Мария приехала в Украину в тяжёлое время. Работала добросовестно, как могла, и когда уже не смогла работать, приняла правильное решение", - отметил представитель фракции Олег Кутателадзе.

Напомним, 7 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного.

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Теги публикации: Одесса, облсовет, депутаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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