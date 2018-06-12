Одесский облсовет принял решение о досрочном сложении полномочий депутата Марии Гайдар

Решение поддержали 54 депутата
Сессия Одесского областного совета сегодня. 12 июня, приняла решение о досрочном сложении депутатских полномочий депутата Марии Гайдар из фракции "Блок Порошенко". Об этом сообщает "Таймер".
Решение поддержали 54 депутата.
"Мария приехала в Украину в тяжёлое время. Работала добросовестно, как могла, и когда уже не смогла работать, приняла правильное решение", - отметил представитель фракции Олег Кутателадзе.
Напомним, 7 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного.