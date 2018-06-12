Одеська облрада ухвалила рішення про дострокове складання повноважень депутата Марії Гайдар

Рішення підтримали 54 депутати
Сесія Одеської обласної ради сьогодні. 12 червня, ухвалила рішення про дострокове складення депутатських повноважень депутата Марії Гайдар з фракції "Блок Порошенко". Про це повідомляє "Таймер".
Рішення підтримали 54 депутати.
"Марія приїхала в Україну в тяжкий час. Працювала сумлінно, як могла, і коли вже не змогла працювати, прийняла правильне рішення", - зазначив представник фракції Олег Кутателадзе.
Нагадаємо, 7 червня депутати Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в ході позапланової сесії проголосували за відставку мера міста Віктора Пароконного.