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Одеська облрада ухвалила рішення про дострокове складання повноважень депутата Марії Гайдар

НовиниПолітика    12.06.2018 - 14:15
Фото: Марія Гайдар (facebook.com/gaidarmari)
Фото: Марія Гайдар (facebook.com/gaidarmari)

Рішення підтримали 54 депутати

Сесія Одеської обласної ради сьогодні. 12 червня, ухвалила рішення про дострокове складення депутатських повноважень депутата Марії Гайдар з фракції "Блок Порошенко". Про це повідомляє "Таймер".

Рішення підтримали 54 депутати.

"Марія приїхала в Україну в тяжкий час. Працювала сумлінно, як могла, і коли вже не змогла працювати, прийняла правильне рішення", - зазначив представник фракції Олег Кутателадзе.

Нагадаємо, 7 червня депутати Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в ході позапланової сесії проголосували за відставку мера міста Віктора Пароконного.

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Теги публікації: Одеса, облсовет, депутаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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