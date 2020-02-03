Одесский ГАСК все чаще возвращает документы объектов класса СС1, - Авдеев

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесской городского совета (ГАСК) все чаще возвращает на доработку документы относительно объектов с незначительным классом последствий (СС1). Об этом завил в ходе отчета на аппаратном совещании руководитель управления Александр Авдеев, передает РБК-Украина.

По его словам, в 2019 году в управление поступило 3030 комплектов разрешительных документов, из которых для объектов класса СС1 на доработку было отправлено 617. В 2018 году, по данным Авдеева, на доработку было отправлено всего 476 таких документов.

Причиной такой тенденции, как пояснил Авдеев, является приказ о т.н. "строительной амнистии" (приказ Минрегионстроя №158 от 03.07.2018).

"Данный документ определяет, что для принятия в эксплуатацию объекта класса СС1 заказчик должен подать заверенную копию документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на котором размещен объект. Однако во многих случаях у заказчиков строительства объектов класса СС1 - обычных граждан - отсутствуют такие документы", - сказал чиновник.

Как сообщил Авдеев, в связи с этим, Одесский городской голова обращался в Министерство развития общин и территорий Украины и Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины с просьбой упростить данный приказ, однако данные предложения были отклонены.

"В декабре, чтобы все-таки решить проблему, Одесский ГАСК инициировал новое обращение городского головы - уже к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ответ от главы комитета пока не поступал", - сообщил Авдеев, подчеркнув, что пока длится работа в правовой плоскости, ГАСК предпринимает меры, чтобы минимизировать негативные последствия для граждан доступными методами.

"В частности, ведомство подготовило видеоролик, в котором в простой и доступной форме объясняется порядок заполнения и подачи документов, а также получения сообщения о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации относительно объектов с незначительным классом последствий СС1", - подытожил руководитель управления.

Как писал РБК-Украина, ранее Александр Авдеев рассказал, каким образом рейдеры могут использовать "Электронный кабинет застройщика" для захвата земли.