Одеський ДАБК все частіше повертає документи об'єктів класу СС1, - Авдєєв

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (ДАБК) все частіше повертає на доопрацювання документи щодо об'єктів з незначним класом наслідків (СС1). Про це заявив в ході звіту на апаратній нараді керівник управління Олександр Авдєєв, передає РБК-Україна.

За його словами, в 2019 році до управління надійшло 3030 комплектів дозвільних документів, з яких для об'єктів класу СС1 на доопрацювання було відправлено 617. У 2018 році, за даними Авдєєва, на доопрацювання було відправлено всього 476 таких документів.

Причиною такої тенденції, як пояснив Авдєєв, є наказ про т.зв. "будівельну амністію" (наказ Мінрегіонбуду №158 від 03.07.2018).

"Цей документ визначає, що для прийняття в експлуатацію об'єкта класу СС1 замовник повинен надати завірену копію документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщений об'єкт. Однак у багатьох випадках у замовників будівництва об'єктів класу СС1 - звичайних громадян - відсутні такі документи", - сказав чиновник.

Як повідомив Авдєєв, у зв'язку з цим, Одеський міський голова звертався в Міністерство розвитку громад і територій України та Державну архітектурно-будівельну інспекцію України з проханням спростити даний наказ, проте дані пропозиції були відхилені.

"У грудні, щоб все-таки вирішити проблему, Одеський ДАБК ініціював нове звернення міського голови - вже до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Відповідь від голови комітету поки не надходила", - повідомив Авдєєв, підкресливши, що поки триває робота в правовій площині, ДАБК вживає заходів, щоб мінімізувати негативні наслідки для громадян доступними методами.

"Зокрема, відомство підготувало відеоролик, в якому в простій і доступній формі пояснюється порядок заповнення та подання документів, а також отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації стосовно об'єктів з незначним класом наслідків СС1", - підсумував керівник управління.

Як писав РБК-Украина, раніше Олександр Авдєєв розповів, яким чином рейдери можуть використовувати "Електронний кабінет забудовника" для захоплення землі.