Одесские правоохранители освободили заложников

Полиция освободила двух женщин, которые были захвачены в заложники неизвестным в одном из финансовых учреждений Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, правоохранители завершили спецоперацию "Гром" и освободили двух сотрудниц финучреждения. Женщин доставили в медицинское учреждение.

Отмечается, что злоумышленник был задержан. Им оказался мужчина 1994 года рождения. Сейчас с ним работают правоохранители.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 147 - захват заложников, а также за ч. 3 ст. 187 - разбой.

Напомним, ранее стало известно, что в Суворовском районе Одессы неизвестный захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города. Тогда в полиции сообщали об одной заложнице. Правоохранителями была задействована спецоперация "Гром".

РБК-Украина писало, что в мае в западноафриканской республике Буркина-Фасо неизвестные захватили четырех заложников, среди которых были двое граждан Франции. Французские спецназовцы провели операцию по освобождению заложников, в результате которой погибло двое военных. Все четверо заложников были спасены.