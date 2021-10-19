Одесская областная прокуратура остановила вывод 87 га земель у "Таировского"

Киевский районный суд г. Одессы по ходатайству областной прокуратуры наложил арест на 24 земельных участка, общей площадью около 87 Га, которые пытались вывести из пользования госпредприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо прокуратуры, направленное Таировскому сельскому голове.

Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, по факту действий чиновников областного Госгеокадастра и Таировского сельсовета в интересах третьих лиц.

Указанной землей в Овидиопольском районе Одесской области, распоряжается госпредприятие "Опытное хозяйство "Таировское". Это самостоятельное юридическое лицо, находящееся в подчинении "Института виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины. Участок используется для аграрных исследований и селекции растений.

Несмотря на то, что земля относится к категории "особо ценных", отчуждение которой возможно лишь по согласованию с Верховной Радой, ее незаконно раздробили на более мелкие участки, спешно передавая неким гражданам с указанием целевого назначения "для ведения личного сельского хозяйства".

На сегодняшний день все действия с указанными участками запрещены судом. Прокуратура продолжает расследование.