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Одесская областная прокуратура остановила вывод 87 га земель у "Таировского"

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Одесса, Вторник 19 октября 2021 13:50
Одесская областная прокуратура остановила вывод 87 га земель у "Таировского" Фото: одесская областная прокуратура остановила вывод 87 га земель у "Таировского" (lubimiygorod.od.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Киевский районный суд г. Одессы по ходатайству областной прокуратуры наложил арест на 24 земельных участка, общей площадью около 87 Га, которые пытались вывести из пользования госпредприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо прокуратуры, направленное Таировскому сельскому голове.

Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, по факту действий чиновников областного Госгеокадастра и Таировского сельсовета в интересах третьих лиц.

Указанной землей в Овидиопольском районе Одесской области, распоряжается госпредприятие "Опытное хозяйство "Таировское". Это самостоятельное юридическое лицо, находящееся в подчинении "Института виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины. Участок используется для аграрных исследований и селекции растений.

Несмотря на то, что земля относится к категории "особо ценных", отчуждение которой возможно лишь по согласованию с Верховной Радой, ее незаконно раздробили на более мелкие участки, спешно передавая неким гражданам с указанием целевого назначения "для ведения личного сельского хозяйства".

На сегодняшний день все действия с указанными участками запрещены судом. Прокуратура продолжает расследование.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд назначил одесской чиновнице, подозреваемой в незаконном завладении землей, 26 млн гривен залога. Чиновница является директором юридического департамента Одесского горсовета.

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