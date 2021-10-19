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Одеська обласна прокуратура зупинила виведення 87 га земель у "Таїровського"

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Одеса, Вівторок 19 жовтня 2021 13:50
Одеська обласна прокуратура зупинила виведення 87 га земель у "Таїровського" Фото: одеська обласна прокуратура зупинила виведення 87 га земель у "Таїровського" (lubimiygorod.od.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Київський районний суд м.Одеси за клопотанням обласної прокуратури наклав арешт на 24 земельні ділянки, загальною площею близько 87 га, які намагалися вивести з користування держпідприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист прокуратури, спрямоване Таїровського сільському голові.

Арешт накладено у рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, за фактом дій посадовців обласного Держгеокадастру і Таїровської сільради в інтересах третіх осіб.

Зазначеною землею в Овідіопольському районі Одеської області, розпоряджається держпідприємство "Дослідне господарство "Таїровське". Це самостійна юридична особа, що перебуває в підпорядкуванні "Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук (НААН) України. Участок використовується для аграрних досліджень і селекції рослин.

Незважаючи на те, що земля належить до категорії "особливо цінних", відчуження якої можливо лише за погодженням з Верховною радою, її незаконно роздрібнили на більш дрібні ділянки, спішно передаючи таким собі громадянам із зазначенням цільового призначення "для ведення особистого селянського господарства".

На сьогоднішній день всі дії з зазначеними ділянками заборонені судом. Прокуратура продовжує розслідування.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд призначив одеській чиновниці, підозрюваній у незаконному заволодінні землею, 26 млн гривень застави. Чиновниця є директором юридичного департаменту Одеської міськради.

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