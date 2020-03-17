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Одесская область готова принять 85 автомобилей скорой помощи от "ВиДи Юникомерс", - Куций

Новости » Политика     17.03.2020 - 18:11
Одесская область готова принять 85 автомобилей скорой помощи от "ВиДи Юникомерс", - Куций
Фото: Максим Куцый (president.gov.ua)

По его информации автомобили уже закуплены и готовятся к укомплектованию

Одесская область готова принять 85 автомобилей скорой помощи от ООО "ВиДи Юникомерс". Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Одесской обладминистрации Максим Куцый, передает РБК-Украина.

Глава Одесской ОГА сообщает, что автомобили уже закуплены, и готовятся к укомплектованию.

"С нашей стороны мы готовы принять эти автомобили", - подчеркнул он и добавил, что сложившаяся ситуация вызвана спором между субподрядчиками основного подрядчика.

Как писало РБК-Украина, ранее в "ВиДи Юникомерс" заявили, что не могут выполнить свои обязательства, поскольку чиновники Одесской ОГА не размещают согласованные и подписанные документы, касающиеся контракта на поставку "скорых", на платформе Prozorro, как это предусмотрено законодательством.

Речь идет о дополнительном соглашении, которое подписал еще 17 января и.о. генерального директора Владислав Терлецкий. Согласно документу, ООО "ВиДи Юникомерс" должно поставить КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины" "скорые" с улучшенным оборудование.

По состоянию на 17 марта документ до сих пор не обнародован, что блокирует дальнейшую работу компании.

ООО "ВиДи Юникомерс" входит в группу VIDI, конечными бенефициарными собственниками которой являются братья Виталий и Олег Джуринский. На сегодня группа VIDI занимает долю в 5,6% автомобильного рынка Украины. На предприятиях группы, которые неоднократно отмечались как добросовестные налогоплательщики, работают около 1000 человек.

Как ранее писало РБК-Украина, на данный момент количество людей, инфицированных коронавирусом, превысило 180 тыс. В тройке стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев COVID-19 - Китай, Италия и Испания.

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