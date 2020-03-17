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Одеська область готова прийняти 85 автомобілів швидкої допомоги від "Віді Юнікомерс", - Куций

Новини » Політика     17.03.2020 - 18:11
Одеська область готова прийняти 85 автомобілів швидкої допомоги від "Віді Юнікомерс", - Куций
Фото: Максим Куций (president.gov.ua)

За його інформацією автомобілі вже закуплено і готуються до укомплектування

Одеська область готова прийняти 85 автомобілів швидкої допомоги від ТОВ "Віді Юнікомерс". Про це в ході брифінгу повідомив голова Одеської обладміністрації Куций Максим, передає РБК-Україна.

Голова Одеської ОДА повідомляє, що автомобілі вже закуплено, і готуються до укомплектування.

"З нашого боку ми готові прийняти ці автомобілі", - підкреслив він і додав, що така ситуація викликана суперечкою між субпідрядниками основного підрядника.

Як писало РБК-Украина, раніше в "Віді Юнікомерс" заявили, що не можуть виконати свої зобов'язання, оскільки чиновники Одеської ОДА не розміщують узгоджені і підписані документи, що стосуються контракту на поставку "швидких", на платформі Prozorro, як це передбачено законодавством.

Мова йде про додаткову угоду, яку підписав ще 17 січня в. про. генерального директора Владислав Терлецький. Згідно з документом, ТОВ "Віді Юнікомерс" має поставити КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини" "швидкі" з поліпшеним обладнанням.

Станом на 17 березня документ досі не оприлюднено, що блокує подальшу роботу компанії.

ТОВ "Віді Юнікомерс" входить в групу VIDI, кінцевими бенефіціарними власниками якої є брати Віталій і Олег Джуринський. На сьогодні група VIDI займає частку 5,6% автомобільного ринку України. На підприємствах групи, які неодноразово відзначалися як сумлінні платники податків, працюють близько 1000 осіб.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на цей час кількість людей, інфікованих коронавірусом, перевищила 180 тис. В трійці країн з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 - Китай, Італія та Іспанія.

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