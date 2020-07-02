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Одеська область готова до послаблення карантину, - МОЗ

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 12:20
Одеська область готова до послаблення карантину, - МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У 11 регіонах епідемситуація не відповідає визначеним критеріям

За даними Міністерства охорони здоров'я станом на 2 липня, Одеська область готова до послаблення карантину. Однак у Києві та ще у 10 областях епідситуація не відповідає визначеним критеріям.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до послаблення карантину не готові:

  • Київ
  • Волинська область
  • Донецька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківськівська область
  • Львівська область
  • Рівненська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Як зазначається, можливість перейти на наступний етап послаблення карантинних обмежень відбуватиметься за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Зокрема, це відповідність даним середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тисяч населення. А також відповідність завантаженості ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.

Одеська область готова до послаблення карантину, - МОЗ

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, у Чернівцях прийняли рішення про ослаблення обмежень в роботі громадського транспорту.

Також повідомлялося, що з вчорашнього дня Київ посилив карантин, обмеживши роботу ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.

Крім того, з сьогоднішнього дня в Україні дозволено роботу кінотеатрів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України карантинобласти
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