Одесситов предупредили об активизации вражеских подразделений информ-войск

В Одессе и области зафиксирована активизация российскими оккупантами распространений всяческих фейков и неправдивой информации, попытки создать провокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Против нашего региона активизировалась работа рашистских подразделений информационно-психологических спецопераций... Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену", - отметил он.
Так, спикер ОВА призывает одесситов не вестись на фейки и провокации врага, которые сейчас стали массово появляться перед Пасхой.
Относительно мероприятий в праздничные дни спикер ОВА рассказал, что информация относительно их проведения появится уже скоро.
В самой Одессе и всей области минувшая ночь была спокойная, обошлось без обстрелов, добавил Братчук.
Напомним, ранее мы писали, что одесские пляжи все еще заминированы, и не стоит верить фейкам в сети, которые уверяют в обратном.
Добавим, перед этим спикер Одесской ОВА Братчук рассказал, что на границе с непризнанным Приднестровьем усилено противодействие ДРГ агрессора.
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