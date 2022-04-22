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Одесситов предупредили об активизации вражеских подразделений информ-войск

Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области зафиксирована активизация российскими оккупантами распространений всяческих фейков и неправдивой информации, попытки создать провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Против нашего региона активизировалась работа рашистских подразделений информационно-психологических спецопераций... Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену", - отметил он.

Так, спикер ОВА призывает одесситов не вестись на фейки и провокации врага, которые сейчас стали массово появляться перед Пасхой.

Относительно мероприятий в праздничные дни спикер ОВА рассказал, что информация относительно их проведения появится уже скоро.

В самой Одессе и всей области минувшая ночь была спокойная, обошлось без обстрелов, добавил Братчук.

Напомним, ранее мы писали, что одесские пляжи все еще заминированы, и не стоит верить фейкам в сети, которые уверяют в обратном.

Добавим, перед этим спикер Одесской ОВА Братчук рассказал, что на границе с непризнанным Приднестровьем усилено противодействие ДРГ агрессора.

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