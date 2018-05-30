Она будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября

В Одессе запустили туристическую полицию, которая будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Первая станция туристической полиции открылась сегодня, 30 мая, на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе.

"Специально для охраны публичного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, будут регистрировать жалобы граждан по поводу повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов", - сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

В Одессе запустили туристическую полицию. Она будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона – 30 сентября https://t.co/lHDlq7Nz4i#поліція #новини pic.twitter.com/P6N3EzUtxx — МВД Украины (@MVS_UA) May 30, 2018

Напомним, 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы.