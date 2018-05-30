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В Одессе запустили туристическую полицию

НовостиОбщество    30.05.2018 - 15:19
Фото: станция туристической полиции (twitter.com/MVS_UA)
Фото: станция туристической полиции (twitter.com/MVS_UA)

Она будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября

В Одессе запустили туристическую полицию, которая будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Первая станция туристической полиции открылась сегодня, 30 мая, на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе.

"Специально для охраны публичного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, будут регистрировать жалобы граждан по поводу повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов", - сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Напомним, 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы.

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Теги публикации: Одесса, полиция, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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