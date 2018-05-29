В Одессе СБУ задержала распространителя антиукраинских материалов

Используя соцсети задержанная распространяла антиукраинские материалы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сообщается, что правоохранителями было установлено, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Информацию агитатор брала из российских пропагандистских Интернет изданий и сайтов боевиков.

Проведя обыск по месту жительства задержанной сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещение сепаратистских материалов.

Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщалось ранее, Польское правительство стало задерживать людей, занимающихся провокацией межнациональных конфликтов.

На территории Польши задержали гражданку Российской Федерации Екатерину Ц. и еще четырех правонарушителей за разжигание польско-украинского конфликта.