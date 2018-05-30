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В Одесі запустили туристичну поліцію

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 15:19
Фото: станція туристичної поліції (twitter.com/MVS_UA)
Фото: станція туристичної поліції (twitter.com/MVS_UA)

Вона працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня

В Одесі запустили туристичну поліцію, яка працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Перша станція туристичної поліції відкрилася сьогодні, 30 травня, на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі.

"Спеціально для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси та Одеської області ми запустили групи туристичної поліції. Вони працюватимуть з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян.

Нагадаємо, 29 травня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали.

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Теги публікації: Одеса, полиция, туристы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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