Вона працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня

В Одесі запустили туристичну поліцію, яка працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Перша станція туристичної поліції відкрилася сьогодні, 30 травня, на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі.

"Спеціально для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси та Одеської області ми запустили групи туристичної поліції. Вони працюватимуть з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян.

В Одесі запустили туристичну поліцію. Вона працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня https://t.co/lHDlq7Nz4i#поліція #новини pic.twitter.com/P6N3EzUtxx — МВС України (@MVS_UA) May 30, 2018

Нагадаємо, 29 травня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали.