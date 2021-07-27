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В Одессе заминировали здание мэрии

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе заминировали здание городского совета. Правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании государственного учреждения на Думской площади поступило в 16:20.

"Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе заминировали здание городской мэрии (od.npu.gov.ua)

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