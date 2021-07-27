В Одесі замінували будівлю мерії

В Одесі замінували будівлю міської ради. Правоохоронці перевіряють анонімне повідомлення про загрозу вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Одеській області.
Відзначається, що анонімне повідомлення про загрозу вибуху в будівлі Державної установи на Думській площі надійшло о 16:20.
"Для перевірки зазначеної інформації на місце події направлені слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.
Фото: в Одесі замінували будівлю міської мерії (od.npu.gov.ua)