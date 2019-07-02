В Одесі "замінували" ОДА, аеропорт і ще кілька об'єктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція Одеси перевіряє інформацію про замінування 14 об'єктів

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту та ще чотирьох будинків в Приморському і Київському районах міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

У 12:03 в поліцію надійшов сигнал про загрозу вибуху чотирьох готелів, які знаходяться в Приморському районі міста.

Також на лінію "102" близько 13:00 надійшли дзвінки про замінування чотирьох адміністративних будівель і автовокзалу та будинку №4 на проспекті Шевченка, де знаходиться обласна державна адміністрація і обласна рада.

Близько 14:00 поліція отримала інформацію про замінування чотирьох об'єктів у Київському та Приморському районах, а так само аеропорту.

В даний момент на місцях працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники, вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ сьогодні змінила алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Тепер перед рішенням про евакуацію будівель такі повідомлення будуть перевіряти на фейки.



Крім того, у Києві перевіряють всі дитячі сади після повідомлення про мінування. У листі, який надійшов на електронну пошту Головного управління ДСНС в Києві, повідомлялося, що заміновано всі дитячі сади і вони нібито повинні вибухнути в 13:00.