В Одессе заминировали Апелляционный суд

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сотрудники полиции эвакуировали всех сотрудников и посетителей суда

В Национальную полицию города Одесса в среду, 22 мая, поступило сообщение о заминировании здания Апелляционного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Facebook.

Как сообщается, в 15:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд Одесской области заминирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ДСНС. Сотрудники полиции эвакуировали всех сотрудников и посетителей суда.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Приморский районный суд Одессы во вторник, 21 мая, поступило сообщение о заминировании здания суда. В 14:40 по телефону поступило анонимное сообщение, что помещение суда по ул. Балковская, 33 заминировано. Информация была передана полиции и спасателям города и области.

Кроме того, во вторник, 21 мая, во Львове полиция начала проверку анонимного сообщение о заминировании пяти объектов, среди которых три университета и два торгово-развлекательных центра. Информации о результатах проверки еще не поступало.