В Одесі замінували Апеляційний суд

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Співробітники поліції евакуювали всіх співробітників і відвідувачів суду

В Національну поліцію міста Одеса у середу, 22 травня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Апеляційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Facebook.

Як повідомляється, в 15:00 по спецлінії "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Апеляційний суд Одеської області заміновано.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС. Співробітники поліції евакуювали всіх співробітників і відвідувачів суду.

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Приморський районний суд Одеси у вівторок, 21 травня, надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. О 14:40 по телефону надійшло анонімне повідомлення, що приміщення суду по вул. Балківська, 33 заміновано. Інформація була передана поліції і рятувальникам міста і області.

Крім того, у вівторок, 21 травня, у Львові поліція почала перевірку анонімного повідомлення про замінування п'яти об'єктів, серед яких три університети і два торгово-розважальні центри. Інформації про результати перевірки ще не надходило.