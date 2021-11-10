В Одесі замінували аеропорт: поліція перевіряє інформацію
Фото: в Одесі перевіряють інформацію про мінування аеропорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі невідомі повідомили про загрозу вибуху в міжнародному аеропорту. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції в Одеській області.
"У поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці додали, що для перевірки інформації про мінування в Одеський аеропорт направлені оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.
Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, невідомі повідомили про мінування Дарницького залізничного вокзалу в Києві. В результаті була обмежена робота трьох вокзалів, включаючи центральний і Південний.