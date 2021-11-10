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В Одесі замінували аеропорт: поліція перевіряє інформацію

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Одеса, Середа 10 листопада 2021 22:14
В Одесі замінували аеропорт: поліція перевіряє інформацію Фото: в Одесі перевіряють інформацію про мінування аеропорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі невідомі повідомили про загрозу вибуху в міжнародному аеропорту. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції в Одеській області.

"У поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що для перевірки інформації про мінування в Одеський аеропорт направлені оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, невідомі повідомили про мінування Дарницького залізничного вокзалу в Києві. В результаті була обмежена робота трьох вокзалів, включаючи центральний і Південний.

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