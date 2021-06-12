UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе загорелся трансформатор. Часть города без света и воды

Автор: РБК-Украина

В Одессе произошел пожар на трансформаторной подстанции. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что загорелась трансформаторная подстанции на территории ДТЭК "Одесские электросети" на улице Транспортная.

"По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено короткое замыкание в трансформаторе с последующим горением изоляции", - говорится в сообщении.

Пожар потушили за несколько минут.

Фото: пожар на трансформаторе в Одессе (od.dsns.gov.ua)

Как пишут местные СМИ, из-за инцидента на многих улицах в центре Одессы, на Черемушках и Фонтане отключили свет, у многих абонентов прекратилась подача воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на левобережной части грузовик снес электрическую опору, в результате инцидента оборвало провода. Ремонт продлится в течение двух дней, и при этом возможны отключения света.

Также сообщалось, что в столице загорелся прицеп с посылками "Новой почты" на территории терминала почтового оператора в Жулянах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессапожарсвет