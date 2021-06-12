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В Одесі загорівся трансформатор. Частина міста без світла і води

Автор: РБК-Україна

В Одесі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що загорілася трансформаторна підстанції на території ДТЕК "Одеські електромережі" на вулиці Транспортна.

"По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу встановлено коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції", - йдеться в повідомленні.

Пожежу загасили за кілька хвилин.

Фото: пожежа на трансформаторі в Одесі (od.dsns.gov.ua)

Як пишуть місцеві ЗМІ, через інцидент на багатьох вулицях в центрі Одеси, на Черемушках і Фонтані відключили світло, у багатьох абонентів припинилася подача води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електричну опору, в результаті інциденту обірвало дроти. Ремонт триватиме протягом двох днів, і при цьому можливі відключення світла.

Також повідомлялося, що в столиці загорівся причіп з посилками "Нової пошти" на території терміналу поштового оператора в Жулянах.

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