В Одессе загорелся трансформатор. Часть города без света и воды

В Одессе произошел пожар на трансформаторной подстанции. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Как пишут местные СМИ, из-за инцидента на многих улицах в центре Одессы, на Черемушках и Фонтане отключили свет, у многих абонентов прекратилась подача воды.

"По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено короткое замыкание в трансформаторе с последующим горением изоляции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что загорелась трансформаторная подстанции на территории ДТЭК "Одесские электросети" на улице Транспортная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на левобережной части грузовик снес электрическую опору, в результате инцидента оборвало провода. Ремонт продлится в течение двух дней, и при этом возможны отключения света.

Также сообщалось, что в столице загорелся прицеп с посылками "Новой почты" на территории терминала почтового оператора в Жулянах.