В Одесі загорівся трансформатор. Частина міста без світла і води

В Одесі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Як пишуть місцеві ЗМІ, через інцидент на багатьох вулицях в центрі Одеси, на Черемушках і Фонтані відключили світло, у багатьох абонентів припинилася подача води.

"По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу встановлено коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загорілася трансформаторна підстанції на території ДТЕК "Одеські електромережі" на вулиці Транспортна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електричну опору, в результаті інциденту обірвало дроти. Ремонт триватиме протягом двох днів, і при цьому можливі відключення світла.

Також повідомлялося, що в столиці загорівся причіп з посилками "Нової пошти" на території терміналу поштового оператора в Жулянах.