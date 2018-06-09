В Одесі затримали зловмисника, який "замінував" місцевий відділ поліції

Псевдомінером виявився 19-річний студент

В Одесі правоохоронці затримали зловмисника, який повідомив про "замінування" місцевого відділу поліції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляється, сьогодні вночі правоохоронці отримали повідомлення, що будівля відділу поліції у Приморському районі замінована. В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали псевдомінера.

Зазначається, що про "замінування" повідомив 19-річний студент, який "під дією спиртного вирішив у такий спосіб похизуватися перед компанією товаришів".

Наразі відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Студентові загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Харкові п'ятий день поспіль "мінували" 5 бізнес-центрів. В ході перевірки інформації правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.