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Интервью

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 19:40
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

В ходе проверки правоохранители эвакуировали 10 граждан

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Всего эксперты осмотрели почти 15 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 10 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители проверяли полученную сегодня утром информацию о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

 

#поліція_Харківщини Информация о заминировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего эксперты осмотрели...

Опубликовано Полиция Харьковщины 9 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 июня 2018 года, в Харькове пятый день подряд "минировали" здания бизнес-центров.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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