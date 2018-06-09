В ходе проверки правоохранители эвакуировали 10 граждан

Информация о минировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Всего эксперты осмотрели почти 15 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 10 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители проверяли полученную сегодня утром информацию о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

#поліція_Харківщини Информация о заминировании бизнес-центров в Харькове не подтвердилась Всего эксперты осмотрели... Опубликовано Полиция Харьковщины 9 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 июня 2018 года, в Харькове пятый день подряд "минировали" здания бизнес-центров.