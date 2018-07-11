В Одессе задержали на взятке чиновницу горсовета
Чиновница Одесского горсовета требовала взятку за разрешительные документы для торговли в местах отдыха
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры задержали на взятке чиновницу городского совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, чиновница требовала взятку за разрешительные документы для торговли в местах отдыха на побережье Одессы.
Сообщается, что правоохранители ее задержали на рабочем месте во время получения ценного подарка стоимостью свыше 4 500 гривен за выдачу письма-согласования на въезд автотранспорта в прибрежную зону.
"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области задержали на взятке майора полиции.
Он требовал от местного жителя 25 тыс. гривен за не привлечение его к уголовной ответственности.