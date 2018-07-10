В Кировоградской области задержали на взятке майора полиции

Майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен

В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке майора полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен за не привлечение его к уголовной ответственности.

Фото: изъятые средства

Так, его задержали в кабинете после получения всей суммы взятки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком задержали на взятке депутата.

Также в Киевской области задержали депутата на взятке в 1 млн гривен.