В Кировоградской области задержали на взятке майора полиции

Новости Происшествия 10.07.2018 - 11:17
Фото: задержан майор полиции (ssu.gov.ua)
Фото: задержан майор полиции (ssu.gov.ua)

Майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен

В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке майора полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен за не привлечение его к уголовной ответственности.

В Кировоградской области задержали на взятке майора полиции

Фото: изъятые средства

Так, его задержали в кабинете после получения всей суммы взятки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком задержали на взятке депутата.

Также в Киевской области задержали депутата на взятке в 1 млн гривен.

 

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Теги:  Кропивницкая область,  взятка,  полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС