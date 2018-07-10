В Кировоградской области задержали на взятке майора полиции
Майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен
В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке майора полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен за не привлечение его к уголовной ответственности.
Фото: изъятые средства
Так, его задержали в кабинете после получения всей суммы взятки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком задержали на взятке депутата.
Также в Киевской области задержали депутата на взятке в 1 млн гривен.