У Одесі затримали на хабарі чиновницю міськради

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 11:53
Фото: затримана чиновниця (ssu.gov.ua)
Фото: затримана чиновниця (ssu.gov.ua)

Чиновниця Одеської міськради вимагала кошти за дозвільні документи для торгівлі в містах відпочинку

У Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) та прокуратури затримала на хабарі чиновницю міської ради. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, чиновниця вимагала кошти за дозвільні документи для торгівлі в містах відпочинку на узбережжі Одеси.

Повідомляється, що правоохоронці її затримали робочому місці під час отримання коштовного подарунка вартістю понад 4 500 гривень за видачу листа-погодження на в’їзд автотранспорту в прибережну зону.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кіровоградській області затримали на хабарі майора поліції.

Він вимагав від місцевого мешканця 25 тис. гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності.

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Теги:  Одеса,  Одеса,  взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС