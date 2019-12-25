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В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице

Новости » В мире     25.12.2019 - 07:01
В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице
Иллюстративное фото (FBI.gov)

Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк

В США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги. Об этом сообщила местная полиция в понедельник днем, которая задержала грабителя, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После ограбления банка 65-летний Дэвид Уэйн Оливер разбросал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества".

Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк.

Когда деньги в сумке грабителя закончились, он подошел к кафе Starbucks неподалеку сел перед ним и стал ждать арест.

Оливер содержится в тюрьме округа Эль-Пасо. Он собирается в первый раз предстать перед судом в четверг. Из документов не было ясно, есть ли у него адвокат, но известно, что ему назначили залог в 10 тыс. долларов.

Напомним, четверо человек погибли вследствие перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина.

Пытаясь сбежать, грабители открыли огонь в сторону полицейских, которые начали погоню за нападавшими. В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили нападавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили депутата Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Алену Кошелеву. У экс-нардепа и светской львицы Алены Кошелевой украли сумочку, которую она неосмотрительно оставила в своем Range Rover, пока была в ресторане.

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