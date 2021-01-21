В Одессе задержали сотрудника "МГБ ЛНР": дает важные показания об агрессии РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины в Одесской области задержала сотрудника так называемого "Министерства госбезопасности ЛНР". Он сейчас дает важные показания о российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований на территории оккупированной Луганской области. Далее ему предложили штатную должность в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР", где выполнял задачи по обеспечению пропуска на КПП "Дьяково", что на границе с РФ. Через этот пункт пропуска на территорию Украины незаконно поставлялись российская военная техника и оружие.

"Сейчас задержанный дает следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России на временно оккупированную территорию Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ "МГБ ЛНР", другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - сообщили в СБУ.

Также проверяется причастность задержанного к убийствам и пыткам украинских военных и мирных граждан на временно оккупированной территории Донбасса.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ сообщила о подозрении шестерым боевикам "ЛНР" и объявила их в розыск.

Также сообщалось, что СБУ объявила в розыск одного из главарей "ЛНР". Террорист организовал охрану захваченного здания СБУ в Луганске.